أعراض سرطان البنكرياس.. احذر ظهور علامتين فى وقت مبكر تدلان على المرض الصامت

كتبت إيناس البنا

سرطان البنكرياس لديه القدرة على أن يكون قابلاً للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرًا جدًا، فما يصل إلى 10% من المرضى الذين يتم تشخيص حالتهم فى مرحلة مبكرة وصلوا لمرحلة الشفاء من المرض بعد تلقى العلاج.

وفقا لموقع "Johns Hopkins Medicine"، فإن المرضى الذين تم اكتشاف قبل أن تنتشر أو تتطور محليًا يميلون إلى الحصول على معدلات بقاء أطول، في المتوسط ​، لأن أورامهم يمكن عادةً استئصالها (استئصالها جراحيًا).

يصعب للغاية تشخيص أورام البنكرياس لأن العضو يقع في عمق البطن ويختبئ خلف الأعضاء الأخرى، هناك العديد من الاختبارات التي تستخدم تقنية متطورة للتوصل إلى التشخيص.

أعراض سرطان البنكرياس

ينص موقع Johns Hopkins Medicine على ما يلي:

اليرقان

في المراحل المبكرة من سرطان البنكرياس، قد يلاحظ المرضى اصفرار العين والجلد، يعاني معظم المصابين بسرطان البنكرياس من اليرقان كأحد الأعراض الأولى.

آلام البطن أو الظهر

ألم في البطن أو الظهر شائع في سرطان البنكرياس، يمكن أن تنمو السرطانات التي تبدأ في الجسم أو البنكرياس بشكل كبير وتبدأ في الضغط على الأعضاء المجاورة الأخرى، مما يسبب الألم، إذا انتشر سرطان البنكرياس إلى الأعصاب المحيطة بالبنكرياس، فقد يتسبب في آلام الظهر، لا يحدث الألم في البطن أو الظهر دائمًا بسبب سرطان البنكرياس ويمكن أن يكون مؤشرًا على بعض الأمراض الأخرى أيضًا.

فقدان الوزن

فقدان الوزن غير المقصود وقلة الشهية أو انعدامها كعلامات حمراء.

يمكن أن يظهر الغثيان والقيء كأعراض إذا ضغط السرطان على الطرف البعيد من المعدة - مما يمنع مرور الطعام، يمكن أن يسبب هذا الغثيان والقيء والألم الذي يميل إلى أن يكون أسوأ بعد الأكل.

تضخم المرارة أو الكبد

إذا كان السرطان يسد القناة الصفراوية، يمكن أن تتراكم الصفراء في المرارة، مما يجعلها أكبر.

جلطات دموية في الوريد الكبير

غالبًا في الساق، يمكن أن تتسبب الجلطة الدموية في قطع أوردة الساق المؤلمة وإذا وصلت إلى الرئتين، يمكن أن تسبب حالة خطيرة تسمى الانسداد الرئوي أو الانصمام الرئوي.