أبو الغيط يرحب بإعلان الخرطوم.. ويؤكد: نتيجة جهود سودانية وعربية ودولية

بيشوى رمزى

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالإعلان السياسي الهام الذي تم توقيعه اليوم الأحد، في الخرطوم بين رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الانتقالى عبد الله حمدوك.

واعتبر الأمين العام أن هذا الاتفاق جاء نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن الأمين العام وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم الدكتور حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.

تجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أنه سبق أن أعرب وفد الجامعة العربية الذي زار الخرطوم يومي 6 و7 نوفمبر الماضي عن تفاؤله بقرب توقيع اتفاق يعالج التحديات المختلفة وعن ثقته في قوة وعزم الإرادة السودانية على إيصال الفترة الانتقالية إلى بر الأمان ودعم السلام والتنمية والاستقرار فى البلاد.