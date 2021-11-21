أبرز 7 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على القوائم المالية لـ"زهراء المعادي للاستثمار"

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، في بيان للبورصة، عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة في 30 سبتمبر عام 2021، وحدد الجهاز أبرز 7 ملاحظات وهي:

1- نحو 6.270 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه من مستخلصات لشركة رولان بعد الاستلام الابتدائي للأعمال في يوليو عام 2020 وحتى تاريخه لم يتم عمل محضر نهو الأعمال أو تقديم المستخلص النهائي رغم انتهاء مدة تنفيذ الأعمال منذ 27 سبتمبر عام 2020 ودون تحميله بغرامة تأخير.

2- قامت الشركة برسملة نحو 13 مليون جنيه قيمة أجور الإدارة الهندسية بالشركة عل المشروعات التيم تم الانتهاء منها واستلامها ابتدائيًا.

3-نحو 13 ألف جنيه تمثل قيمة الغرامة المدفوعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نتيجة لقيام الشركة بمخالفة شروط التعاقد وعدم قيامهم بتغيير العداد الإنشائي للمخزن إلى عداد تجاري منذ التعاقد على تركيبه في عام 1994 بدلًا من تحميله على حساب المصروفات.

4- نحو 88.476 مليون جنيه قيمة أعمال (كهرباء، مياه، طرق) تم صرف 15.293 مليون جنيه على الأشطر من الأول إلى الرابع عشر منذ سنوات دون فصل ما يخصل كل مشروع من تلك المصاريف رغم الانتهاء من أعمال تلك الأشطر وبيعها دون تسوية تلك المبالغ.

5- بلغت تكلفة مخزون أرض هيلوبوليس الجديدة في 30 سبتمبر عام 2021 نحو 577.547 مليون جنيه بعد تحميلها نحو 133.611 مليون جنيه تمثل فوائد الشراء الأجل للأرض وبعد تخفيضها بنحو 17.433 مليون جنيه تمثل التغير في سعر فائدة الإقراض المعلنة من البنك المركزي بالمخالفة للفقرة رقم 18 من معيار المخزون.

6- بلغ رصيد حساب البنك سحب على المكشوف في 30 سبتمبر عام 2021 نحو 42.297 مليون جنيه تحملت عن الشركة مصروفات تمويلية بنحو 5.527 مليون جنيه تستخدم لسداد مستحقات المقاولين ومدفوعات الشركة وتوزيعات الأرباح للمساهمين.

7- وجود وحدات غير مباعة في 30 سبتمبر عام 2021 تتمثل في 64 فيلا بمشروع باثيو زهراء بمدينة الشيخ زايد وعدد 226 وحدة في مشروع بالم زهراء بالشطر السابع بمدينة زهراء المعادي وعدد 3 وحدات بمشروع زهراء ريزيدانس بزهراء المعادي وقد تبين أن إجمالي عدد الوحدات المباعة خلال الفترة من 1 يناير عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2021 لمشروع بالم الزهراء عدد 5 وحدات فقط بقيمة 16 مليون جنيه مقابل بيع عدد 73 وحدة خلال العام المالي السابق، بينما بلغت عدد الوحدات المرتدة 15 وحدة خلال نفس الفترة لنفس المشروع، وبلغت المتأخرات طرف العملاء (أراضي، وحدات سكنية وإدارية ومجمع الحرفيين) في 30 سبتمبر عام 2021 نحو 43.014 مليون جنيه منها نحو 23.57 مليون جنيه تخص سنوات سابقة بنسبة 55%.