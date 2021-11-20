78.89 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط 78.89 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وذلك عن التسوية أمس الجمعة كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر ديسمبر 76.10دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية أمس الجمعة قد تراجعت بنحو 3%، وذلك نتيجة الزيادة الجديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تهدد وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

وقالت وكالة كيودو اليابانية اليوم إن حكومة البلاد تنظر فى استخدام احتياطيات نفطية للتعامل مع زيادة الأسعار، وأكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزون النفط الاحتياطى الاستراتيجى لأدنى مستوى منذ 2003، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وكان تحالف أوبك+ قد قرر مواصلة تطبيق القرار القاضي بزيادة إنتاج النفط بـ 400.000 برميل يوميا ابتداء من شهر أغسطس الماضي، ويستمر حتى ديسمبر المقبل.