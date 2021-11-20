6 محطات لمفاوضات فيينا النووية الإيرانية.. اعرفها فى 10 معلومات

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تستأنف إيران والقوى الكبرى محادثات فيينا النووية فى يوم 29 من نوفمبر بعد تعثر دام لأشهر، وقبل هذا التاريخ تطلق كل من إيران والولايات المتحدة التى انسحبت من الاتفاق النوو فى 2018، العددى من المواقف والتصريحات.. نرصد أبرزها.

- انطلقت المفاوضات النووية في فيينا في أبريل الماضي بمشاركة غير مباشرة من الإدارة الأمريكية.

- تهدف المباحثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووى.

- أجرت إيران 6 جولات في عهد الرئيس الإيراني السابق المعتدل حسن روحاني كان آخرها فى 15 يونيو، وتعثرت بعد صعود الرئيس إبراهيم رئيسي.

- ستكون الجولة السابعة، الأولى في عهد المحافظ المتشدد رئيسي الفائز بانتخابات الرئاسة في يونيو.

- مطلع نوفمبر 2021 حددت إيران موعد الجولة السابعة فى الـ29 من الشهر نفسه.

- نوفمبر 2021 وضعت الخارجية الإيرانية 3 شروط فى المحادثات كان أبرزها بحسب متحدث الخارجية سعيد خطيب زادة "انتزاع ضمانات من الولايات المتحدة بعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووى مستقبلا".

- قالت إيران إن محور المحادثات سيدور حول رفع العقوبات عن كاهلها وانها لن تتفاوض حول موضوعات اقليمية وقوتها العسكرية.

- قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،سعيد خطيب زاده، إن "إيران لن تثق بتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع العقوبات المفروضة عليها".

- حذر المبعوث الأمريكي إلى إيران من أن طهران تقترب من نقطة اللاعودة لإحياء الاتفاق النووي، بعدما عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب.

- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران عادت إلى زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب.