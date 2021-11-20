6 علامات تحذيرية تدل على إصابتك بنوبة قلبية.. منها آلام الرقبة والذراع اليسرى

كتبت مروة هريدى

أصبحت النوبة القلبية مصدر قلق صحي كبير في جميع أنحاء العالم، وهى أحد الأسباب الرئيسية للوفاة، حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص ماتوا بسبب مشاكل في القلب في عام 2019، وهو ما يمثل 32٪ من جميع الوفيات العالمية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".





مع ظهور فيروس كورونا، ساء الوضع وحدث ارتفاع كبير في عدد مرضى القلب الشباب، وقد ساهم عدد من العوامل بما في ذلك خيارات نمط الحياة السيئة والأكل غير الصحي وحتى الإفراط في ممارسة الرياضة في زيادة حالات النوبات القلبية.



علامات النوبة القلبية بالجسم

ومع ذلك، في حين أنه لا يوجد تحديد متى ستحدث نوبة قلبية بالضبط، فإن بعض أجزاء جسمك يمكن أن تشير إلى نوبة قلبية وشيكة:

الصدر

قد تتسبب النوبة القلبية الوشيكة في الشعور بعدم الراحة والألم، من المؤكد أن الشعور بعدم الراحة في الصدر هو أحد أكثر العلامات والأعراض شيوعًا، حيث وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، قد يعاني الشخص ضغط غير مريح أو ألم في وسط الصدرك، قد يستمر الألم والضغط لأكثر من بضع دقائق.

الظهر

في حين أن ألم الصدر قد يكون علامة منبهة لنوبة قلبية، لا ينبغي لأحد أن يغفل العلامات التحذيرية التي يمكن أن تظهر في ظهرك، وخاصة النساء، حيث تدعي جمعية القلب الأمريكية أن النساء أكثر عرضة من الرجال للشكوى من آلام الظهر التي تحدث قبل وأثناء النوبة القلبية.

الفك

يمكن أن يعني الألم في الفك أكثر من مجرد اضطراب عضلي أو وجع أسنان، خاصة لدى النساء، قد يكون ألم الفك في الجانب الأيسر من الوجه علامة شائعة لنوبة قلبية، نظرًا لأنك تعاني من ألم في الفك مصحوبًا بألم في الصدر وضيق في التنفس وتعرق وأزيز وغثيان، فلا تنتظر لطلب المساعدة الطبية.

الرقبة

تحدث النوبة القلبية بسبب جلطة دموية تمنع تدفق الدم إلى عضلة القلب، وبينما قد يبدأ الانزعاج من صدرك، يمكن أن ينتشر الألم إلى رقبتك بمرور الوقت، في حين أن تصلب الرقبة يمكن أن يكون علامة على الإرهاق أو إجهاد العضلات أو أمراض أخرى قابلة للشفاء، إلا أنه قد يحدث بسبب نوبة قلبية أيضًا.



الام الرقبة

الكتف

عندما ينتقل الألم اللاذع والمزعج إلى رقبتك وفكك وكتفيك من صدرك كنقطة انطلاق، فقد يكون ذلك مؤشرًا على نوبة قلبية، ومع ذلك، يجب طلب العناية الطبية، إذا كنت تعاني من ألم شديد في كتفك، خاصة إذا كان يشع من صدرك إلى الفك الأيسر أو الذراع أو الرقبة.



الام الذراع الايسر

الذراع اليسرى

بالنظر إلى أن النوبة القلبية تحدث بسبب انسداد تدفق الدم إلى عضلة القلب، فإنها يمكن أن تسبب ألمًا في ذراعك اليسرى، في حين أن الأوجاع الخفيفة والألم في الذراع اليسرى يمكن أن تكون علامة على الشيخوخة، إلا أن الألم المفاجئ وغير المعتاد يمكن أن يكون علامة مبكرة على النوبة القلبية.