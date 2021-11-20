30 حالة إزالة فورية وتحرير 10 محاضر إشغال فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحي

أكد المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون على تواصل حملات رفع وإزالة كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطرق بأشمون، وفي ضوء ذلك كلف سرور سالم الجندي مساعد رئيس مركز ومدينة أشمون بشن حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق وكذا الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بشوارع وميادين أشمون، وذلك بحضور أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات بالمجلس.

وأسفرت الحملة عن رفع 30 حالة إزالة فورية وتحرير10 محاضر إشغال طريق، حيث تم رفع وإزالة كافة التعديات المخالفة بالمدينة، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقا للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأكد سرور علي استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع وشدد سيادته بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.