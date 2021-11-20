2841 كشفا طبيا و20 عملية جراحية حصاد قافلة الأزهر الطبية في جنوب سيناء

كتب لؤى على

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، اختتمت قافلة الأزهر الشريف الطبية الموفدة إلى محافظة جنوب سيناء عملها بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بعد أن استمر عملها لثلاثة أيام بدءا من الأربعاء وحتى أمس الجمعة.

وقام أطباء القافلة بتوقيع الكشف على 2841 شخصا من أهالي سانت كاترين والتجمعات المحيطة، وإجراء 20 عملية جراحية حرجة، فضلا عن تشخيص الاحتياج لنظارات طبية وجراحات عيون؛ تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات في القريب العاجل.

ونجحت القافلة فى توقيع الكشف على 1167 مواطنا في اليوم الأول، بينما تم توقيع الكشف على 1151 مواطنا خلال اليوم الثاني وذلك بمقر المستشفى العام بسانت كاترين، بعدها انتقلت القافلة لتختتم أعمالها في مدرسة المستقبل بوادي فيران وتوقع الكشف على 503 مواطنا من أهالي القرية والقرى المجاورة.

من جهته، أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن شكره وتقديره لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومديرية الصحة، على مجهوداتهم في تيسير عمل القافلة خلال أيام عملها، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن ليتم دون تكاتف الجميع لخدمة أهالي وأبناء محافظة جنوب سيناء.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن تعاون مشيخة الأزهر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير، لتنظيم هذه القافلة؛ يأتي ذلك تتويجا للجهد المشترك لدعم المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، واستمرارا للفعاليات التي ينظمها الأزهر الشريف؛ انطلاقا من دوره المجتمعي بهدف دعم جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدا أن جميع خدمات القافلة تم تقديمها بالمجان.

من جهته، أكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، المنسق العام للقافلة، أن مراحل التخطيط للقافلة وتنفيذها؛ روعي فيه توصيات منظمة الصحة العالمية وما أقرته وزارة الصحة المصرية من ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من أهالي سانت كاترين، مبينا أن القافلة اشتملت على 13 تخصصا من التخصصات الطبية المختلفة؛ حيث تم توقيع 462 كشفا فى مجال الأسنان، و293 كشفا للأطفال، و15 كشفا في مجالا الدموية والأنف والأذن، و200 كشفا في مجال الباطنة، و321 كشفا في الجراحة العامة، و80 جراحة أطفال، 610 كشف رمد، و135 كشف صدر، 242 كشف عظام، و96 كشف مخ وأعصاب، 73 نساء وتوليد، و93 كشف مسالك بولية، و202 كشف جلدية.