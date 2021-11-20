"يونيسف" تلغي الاحتفال باليوم العالمي للطفل في أفغانستان

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلغاء الاحتفال باليوم العالمي للطفل في أفغانستان، الذي يصادف اليوم السبت 20 نوفمبر؛ بسبب الأزمة الإنسانية التي يعيشها الأطفال في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن منظمة الـ(يونيسف) في أفغانستان، قامت بكساء جميع منصاتها الإلكترونية باللون الأسود وقامت بغلقها في 20 نوفمبر، تضامنا مع الأطفال الأفغان الذين يتحملون الأزمة الإنسانية المتصاعدة بسرعة في البلاد.

وعادة ما يتحول صندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة إلى اللون الأزرق في هذا اليوم، لكنه قرر هذا العام أن يتحول إلى اللون الأسود ويغلق منصاته الرقمية في أفغانستان؛ ليعكس التحديات التي يواجهها الأطفال هناك.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الـ (يونيسف) في أفغانستان، أن الشتاء الجاف وضعف الحصاد والجفاف أدى إلى ترك 14 مليون طفل دون طعام كاف.

وأضاف البيان "مع تزايد يأس العائلات، ترى الـ(يونيسف) اتجاهات مقلقة من الارتفاع المبلغ عنه في حالات الزواج المبكر، وعدم عودة الأطفال إلى المدارس، يوجد أكثر من 4 ملايين طفل خارج المدارس، أكثر من نصفهم من الفتيات".

ودعت الـ(يونيسف) قادة العالم إلى وضع حقوق ورفاهية الأطفال الأفغان في صميم نقاشهم حول تمويل الأزمة الإنسانية.