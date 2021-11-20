اليوم السابع
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ولى عهد البحرين يلتقى وزير الدفاع الأمريكى على هامش منتدى حوار المنامة

السبت، 20 نوفمبر 2021 12:01 م
ولى عهد البحرين يلتقى وزير الدفاع الأمريكى على هامش منتدى حوار المنامة ولى عهد البحرين و وزير الدفاع الأمريكى
إيمان حنا

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التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بالبحرين رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مع لويد أوستون وزير الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة، وفق "الأيام" البحرينية.

ومن جانبه قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن بلاده ستواصل دعم الحلفاء في الشرق الأوسط  لحماية أمنهم، مشدداً على أن محاربة الإرهاب وحماية ممرات الملاحة من أولويات الأمن في المنطقة، مضيفا: «سنزيد من قواتنا في الشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة ذلك، والتزامنا بالحلفاء في الشرق الأوسط ثابت ولم يتغير».
وشدد أوستن خلال كلمته في منتدى حوار المنامة بالبحرين، على أن «التزامنا بأمن الشرق الأوسط التزام قوي، وسنعمل على حماية قواتنا في المنطقة".
 
وقال أوستن إن هناك أهمية قصوى لشراكاتنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مضيفاً: «الولايات المتحدة استثمرت الكثير في الشرق الأوسط ومهتمة بأمن المنطقة.. سنستمر بتعزيز شراكاتنا لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة الدعاية الإرهابية».
 
فبحسب أوستن، فإن المخاطر المشتركة تتطلب أعمالا مشتركة بين الولايات المتحدة والحلفاء، حيث إن الولايات المتحدة تتشارك مع العالم في تشكيلة واسعة من التحديات المشتركة.
 
 

حوار المنامة

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البحرين

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