وكيل تعليم الأقصر يكرم الفائزين بالمركز الأول في مسابقة المناظرة على مستوى الجمهورية

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور محمد السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين بالمركز الأول في مسابقة المناظرة على مستوى الجمهورية بمدرسة وادى الملكات، والمعلمين المشرفين على المسابقة بحضور محمد سيد مدير إدارة الأقصر التعلييمية وموجه عام الصحافة.

وخلال فعاليات الحفل هنأ وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، كافة التلاميذ الفائزين بالمركز الأول في مسابقة المناظرة على مستوى الجمهورية داخل مدرسة وادى الملكات بمدينة الأقصر، مشيراً إلى أهمية المسابقات من نوعية المناظرة لما تكسبة من مهارات للطلاب مثل مهارات التحدث امام الجمهور بأسلوب منظم وكيفية اقناع الاخرين بالحجج والبراهين وما تكسبة أيضا للطلاب من شغف والقدره في الدفاع عن قضاياهم.

ومن الجدير بالذكر أن مدرسة وادى الملكات قد حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة المناظرات على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وفى نفس السياق تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، للبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك وفق مشروع الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالوزارة، والمزمع تنفيذها في 12 محافظة وهى (البحيرة والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والفيوم والشرقية والأقصر والمنيا وأسيوط والغربية والمنوفية)، وذلك استمراراً لجهود الدولة مع اللجنه التنسقيه لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه طبقاً لتعليمات وزارة التربية التعليم سيتم التنفيذ للمشروع في المرحلة الإعدادي والثانوى، عبر مسابقة فنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وطرح البدائل الإيجابية في مدرستين لعدد 30 طالبا بكل مدرسة، وسيتم اختيار اثنين من كل محافظة ليكرم الجميع بحفل بالوزارة، حيث تم الانتهاء من طرح شروط المسابقة للإدارات المشاركة، كما سيعقد جلسة توعية قبل البدء بالمشروع لتوعية وتعريف الطلاب بخطورتها ووضع الحلول الفعالة من خلال توفير فرص عمل لاستيعابهم في المشروعات القومية.



تكريم الفائزين بالمركز الأول في مسابقة المناظرة على مستوى الجمهورية



تكريم مسئولى مدرسة وادى الملكات خلال الحفل