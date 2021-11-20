وفد الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يزور مشروع معالجة صرف صحي طبل بدمياط

دمياط معتز الشربينى

قام وفد الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat بزيارة موقع مشروع محطة معالجة صرف صحي "الكومبكت" بقرية طبل بمركز دمياط والذى يجرى تنفيذه وفقاً للبروتوكول الذى وقعته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحي.

هذا وقد جاءت الزيارة بحضور عدد من الخبراء و مسئولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمحافظة و العميد خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، حيث اطلع الوفد على المعدلات التنفيذية للمشروع والذى تضمن الإنتهاء من إنشاء بيارة للصرف الصحى، فضلاً عن ما يتم تنفيذه من أساسات للمحطة المدمجة.

هذا وقد أشاد الوفد بما تم تحقيقه من جهود للاسراع بالمعدلات التنفيذية للمشروع لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحي.

فيما وقد صرحت "الدكتورة منال عوض" فى وقت سابق ان المحافظة حرصت على تنفيذ مشروع للصرف الصحى بتلك القرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك فى إطار جهود محافظة دمياط لتغطية جميع المناطق بتلك الخدمة.