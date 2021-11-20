وزير الخارجية يبحث مع المبعوثة الأوروبية للقرن الإفريقى تطورات سد النهضة

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عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت، مباحثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي "أنيت ويبر"، وذلك على هامش حوار المنامة المنعقد حاليا بالبحرين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن اللقاء تركز على سبل دعم ركائز الأمن والاستقرار، ومستجدات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي.

وأضاف أن الجانبين تناولا عددًا من القضايا المهمة، لاسيما تطورات سد النهضة والأوضاع في السودان الشقيق.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكرى، قال إن هناك توافقا دوليا على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة، وأشار وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تدرك أهمية الأمن المائي لمصر وهي مستعدة لبذل كل الجهود لدعم ذلك.

وكان وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬ قد⁩ بحث خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع السيناتور الأمريكى كريس فإن هولن، مُجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي - إن الجانبين تبادلا الرؤى حول أبرز القضايا المختلفة.