وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج لديهم ثقة فى إدارة مصر والحكومة المصرية

كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مبادرة الذرية الصالحة من المبادرات الهامة التى قامت بحل العديد من مشكلات الجيل الثانى والثالث للمصريين بالخارج.

وأضافت وزيرة الهجرة فى حوار تليفزيونى مع الدكتور محمد الباز على قناة النهار في برنامج أخر النهار ، أن الوزارة قامت بمطالبة دعم المصريين فى الخارج لمبادرة حياة كريمة، لافته إلى أنه تم عرض الكثير من التفاصيل عن المبادرة لإقناع المصريين بالخارج للمشاركة فى هذه المبادرة، فضلا عن دمج أعمال الكنيسة المصرية لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة .

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن المصريين بالخارج لديهم ثقة فى إدارة مصر والحكومة المصرية.

وتحدثت وزيرة الهجرة عن زيارات التى نظمتها الوزارة لشباب الجيل الثانى والثالث للأماكن العسكرية ، موضحة أن الهدف من زيارات الجيل الثانى والثالث للمصريين فى الخارج للأماكن العسكرية خلق روح التعايش وبث انطباع صحيح عن الجيش المصرى لدى الشباب، فضلا عن استيعاب الشباب وتصحيح المفاهيم لديهم ، قائلة: الزيارات نجحت فى تحويل الشباب إلى سفراء لدولتهم".