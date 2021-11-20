اليوم السابع
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وزيرة التضامن توافق على منح بـ411 مليون جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:48 م
وزيرة التضامن توافق على منح بـ411 مليون جنيه للجمعيات والمؤسسات الأهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب ــ مدحت وهبة

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وافقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على إجمالي 126 منحة واردة من 68 جهة مانحة خلال شهر أكتوبر 2021 تستفيد منها 57 جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي 411 مليون جنيه مصري تقريباً، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021،
 
ولفتت نيفين القباج، فى بيان اليوم، إلى أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية التي حصلت على 78 منحة بإجمالي حوالي 305 ملايين جنيه مصري، مضيفة  أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في المحافظات الأكثر حصولاً على المنح يليها محافظة سوهاج التي احتلت المركز الثاني.
 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي وضرورة تقديم كافة التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تذليل كافة المعوقات التي تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
 
ومن جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة كافة أشكال العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
 
جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية ،وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الاغراض المخصصة لها.

وزيرة التضامن

منح للجمعيات الاهلية

منتح للمؤسسات الاهلية

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