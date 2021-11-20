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وزارة الإغاثة الصومالية تجدد قلقها بسبب تفاقم الجفاف في البلاد

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:32 ص
وزارة الإغاثة الصومالية تجدد قلقها بسبب تفاقم الجفاف في البلاد الصومال - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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جددت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث بجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم السبت، قلقها البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف في كثير من المناطق في البلاد بحسب الوكالة الصومالية للأنباء.

وأعرب بيان مشترك أصدرته كل من وزارة الإغاثة في الحكومة الفيدرالية، ووكالات الإغاثة عن هذا القلق تجاه تفاقم الجفاف في الصومال.

وتشير توقعات الطقس إلى أن الصومال على وشك فقدان موسم الأمطار الرابع على التوالي ، مما قد يؤدي إلى وضع خطير بحلول أبريل 2022م.

وكانت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث في الحكومة الفيدرالية عقدت  الـ31 يوليو 2021م  اجتماعا طارئا لوزارات الولايات الأعضاء بالحكومة ومحافظة بنادر حيث أعربوا عن قلقهم للأوضاع الصعبة التي يواجهها حوالي 5,9 مليون شخص داخل البلاد.


الصومال

موجة الجفاف

وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث بجمهورية الصومال

الجفاف فى الصومال

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