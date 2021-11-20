هيئة الأرصاد: موجة الطقس السيئ قصيرة تستمر يومين فقط وتنتهي الإثنين

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الطقس المعتادة فى فصل الخريف، وفى هذا التوقيت من العام، ولكنها حالة قصيرة تستمر مدتها يومين، وهما يومى السبت والأحد، ذروتها كانت اليوم السبت، ومن يوم الغد ستنكسر فيه حدة حالة عدم الاستقرار، على أن تنتهى هذه الموجة تماما اعتبار من يوم الإثنين.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج بالورقة والقلم، أن هناك أمطارا على القاهرة الكبرى من خفيفة إلى متوسطة بعد عصر اليوم، حتى هذا التوقيت على فترات متقطعة، وخفيفة على محافظات شمال الصعيد.

وأشار الدكتور محمود شاهين إلى أن سقوط الأمطار اليوم، كان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وكانت من متوسطة وغزيرة إلى رعدية فى بعض الأنحاء، ومتفرقة من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحرى.

وأوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن هذه الحالة من عدم الاستقرار سوف تخف بداية من غد الأحد، وستكون متوسطة فى سقوط الامطار على السواحل الشمالية، وتمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى، والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وستكون ما بين خفيفة ومتوسطة على وسط وجنوب سيناء، من الممكن أن تؤدى إلى بعض السيول هناك، لكنها لن تكون بشكل كبير.