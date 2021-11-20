هزمت السرطان وبتطعم الجعان.. سيدة قنا هتأكلك فطير ومخروطة زى الكتاب ما قال.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر مع سيدة بقنا هزمت السرطان وتعمل في صناعة الفطير لمساعدة زوجها والكسب بقرية جراجوس في قوص جنوب قنا.

وقالت ست الكل سعد، إنها عانت على مدار السنوات الماضية من مرض السرطان ولكنها استطاعت أن تتغلب عليه، لافتا أنها فكرت في عمل مشروع للكسب ومساعدة زوجها وبدأت في صناعة المخبوزات.

وأوضحت ست الكل، أنه نظرا لتاثير المرض على يدها اليمنى فهي لا تستطيع العمل عليها أو تجهيز العجن، ويساعدها الجيران والأقارب في تجهيز العجين.

وأشارت ست الكل سعد، إلى أنها تصنع أنواع متعددة مثل الفطير والمخروطة والخبز البلدى داخل مكان صغير بمنزلها، وتبدأ في البيع لتجار ومخابز داخل القرية عن طريق التوزيع، وتتمني أن توفر لها عجانة وتروسيكل لتروزيع المخبوزات.