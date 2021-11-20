اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 11:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هذه الأسباب وراء استقرار التيار الكهربي رغم سوء الأحوال الجوية..اعرف التفاصيل

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:19 م
هذه الأسباب وراء استقرار التيار الكهربي رغم سوء الأحوال الجوية..اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وضعت خطة لمواجهة التقلبات المناخية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.
 
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تشكيل فرق طوارئ و مراجعة مهمات الكهرباء، فى مقدمة خطة الاستعداد لفصل الشتاء التى تنفذها شركات توزيع الكهرباء الـ9 وهى كالآتي:
 
1 - رفع درجة الاستعداد القصوى بشركات توزيع الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء، لضمان استقرار التيار الكهربائي للمواطنين، وعدم الانقطاع بسبب الأعطال الفنية.
 
2 -  مراجعة جميع  مهمات الشبكات الهوائية.
 
3- التأكد من غلق الأكشاك و عزلها و استخدام البلاستيك فى تغطية الاسقف للحفاظ على سلامة المواطنين.
 
4- غلق غرف المحاولات و التأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه خلال سقوط الأمطار.
 
5- تشكيل فرق طوارئ بالإدارات لمواجهة الأعطال على مستوى الجمهورية.
 
6- عمل مخزون استراتيجي لبعض مهمات لسرعة الإصلاح في حالة كوارث.
 
7-  تدريب العاملين بالشركات لإدارة الأزمات و الإلمام بقواعد السلامة و الصحة المهنية.
 
8 -  توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.
 
9- التنسيق مع الموارد المائية و الرى و الإسكان و الوحدات المحلية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزة

الاحوال الجوية

التيار الكهربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كهرباء الإسكندرية: استقرار فى الشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:55 م

تفاديا لحدوث الخسائر بالأرواح والممتلكات.. أهم الإجراءات عند اكتشاف تسريب للغاز.. سرعة إبلاغ شركة الغاز عن طريق الخط الساخن.. غلق محبس الغاز.. عدم التعامل مع أى مصدر للكهرباء بالفتح أو الغلق.. فتح منافذ التهوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:00 م

مجلس مدينة الشيخ زويد يبطن أعمدة الكهرباء بطبقات عازلة لمنع حدوث صعق نتيجة الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:50 م

إصابة شخصين بسبب ماس كهربائى فى المنيا

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:03 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة