هذه الأسباب وراء استقرار التيار الكهربي رغم سوء الأحوال الجوية..اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وضعت خطة لمواجهة التقلبات المناخية للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تشكيل فرق طوارئ و مراجعة مهمات الكهرباء، فى مقدمة خطة الاستعداد لفصل الشتاء التى تنفذها شركات توزيع الكهرباء الـ9 وهى كالآتي:

1 - رفع درجة الاستعداد القصوى بشركات توزيع الكهرباء استعدادا لفصل الشتاء، لضمان استقرار التيار الكهربائي للمواطنين، وعدم الانقطاع بسبب الأعطال الفنية.

2 - مراجعة جميع مهمات الشبكات الهوائية.

3- التأكد من غلق الأكشاك و عزلها و استخدام البلاستيك فى تغطية الاسقف للحفاظ على سلامة المواطنين.

4- غلق غرف المحاولات و التأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه خلال سقوط الأمطار.

5- تشكيل فرق طوارئ بالإدارات لمواجهة الأعطال على مستوى الجمهورية.

6- عمل مخزون استراتيجي لبعض مهمات لسرعة الإصلاح في حالة كوارث.

7- تدريب العاملين بالشركات لإدارة الأزمات و الإلمام بقواعد السلامة و الصحة المهنية.

8 - توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية.

9- التنسيق مع الموارد المائية و الرى و الإسكان و الوحدات المحلية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.