نيابة كرموز تحبس عاطلين لحيازتهما 100 طربة حشيش وهيروين بقصد الاتجار

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 100 طربة حشيش و6 كيلو الهيروين بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذين من دائرة قسم شرطة كرموز، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقى القبض عليهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات و6 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1,150,000 مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.