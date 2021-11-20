نبيلة مكرم: معظم الدول تشيد بمجهودات الرئيس السيسى بانتهاء الهجرة غير الشرعية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن معظم الدول تشيد بمجهودات الرئيس السيسى بإعلانه انتهاء الهجرة غير الشرعية 2016.

وأضافت وزيرة الهجرة فى حوار تليفزيونى مع الدكتور محمد الباز على قناة النهار فى برنامج أخر النهار، أن الدولة تمد يد العون للمهاجرين الشرعيين وليست ضدهم، لافتة إلى أن مبادرة مراكب النجاة هدفها التدريب على الأنشطة المتعلقة بتلك الدول ولاسيما اللغة والثقافة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هناك تعاونا مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لعرض النماذج الناجحة من كل محافظة، لافتة إلى أن زيارات مبادرة حياة كريمة للقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية تستهدف إعداد كوادر بشرية داخل القرى وتأهيلهم وتدريبهم.

وتابعت: "لمسنا نجاحا كبيرا للدور المصرى خارجيا وخير دليل زيارة الرئيس السيسى لفرنسا"، مؤكدة أن الدولة المصرية تتحرك فى عدة مسارات لخدمة المواطن المصرى.

وحول الجديد فيما يتعلق بمبادرة اتكلم عربى قالت وزيرة الهجرة : نحضر بشكل كبير للاحتفال بيوم اللغة العربية ديسمبر المقبل من خلال جناح مصر بمعرض اكسبو دبى 2020، لافتة إلى أنه تم عمل برنامج "بالعربى كده" مع أطفال الجيل الثانى والثالث.

وحول التواصل مع الجاليات بأفريقيا، قالت وزيرة الهجرة، أن هناك اهتماما بالجاليات المصرية بأفريقيا وخاصة جنوب افريقيا، قائلة: "المصريون هم قوتنا الناعمة لإيصال رسالة مصر إلى أفريقيا".