مينسك: شرطة بولندا وليتوانيا حاولوا طرد 490 مهاجرا إلى بيلاروسيا قسرا

كتب وكالات

قالت هيئة حرس حدود بيلاروسيا، إن عناصر الأمن فى بولندا وليتوانيا، حاولوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، طرد 490 مهاجرا إلى بيلاروس، بما فى ذلك حوالى 350 من بولندا وأكثر من 140 من ليتوانيا.

وأضافت الهيئة فى بيانها اليوم: "خلال اليوم الماضي، حاول الجانب الليتوانى طرد تسع مجموعات للمهاجرين، والجانب البولندى – 12 مجموعة، ومن جهة لاتفيا، كانت هناك محاولة واحدة لطرد 20 لاجئا على الأقل بالقوة".

ووفقا لبيان الهيئة، لا يزال الوضع على الحدود متوترا حاليا، وذلك فى ظل "المحاولات المستمرة لطرد مجموعات اللاجئين بالعنف وقسرا من أراضى الدول المجاورة الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي".