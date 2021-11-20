ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

دمياط: معتز الشربيني

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26075 طن تشمل: 3175 طن رمل و4000 طن يوريا و18000 طن ملح و900 طن داى امونيوم فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47575 طن تشمل: 16640 طن قمح و1839 طن خشب زان و50 طن ابلاكاش و1173 طن عدس و1182 طن فول و5220 طن حديد و6000 طن خردة و6800 طن ذرة و2000 طن كسب عباد و4061 طن سكر و2610 طن زيت طعام.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 458 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا و فلفل و خضار مجمد مشكل) و حاصلات زراعية (بصل و ليمون) و فواكه ( بلح و جريب فروت و جوافة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و أمريكا و سلوفينيا و سنغافورة و المانيا و سريلانكا و الصين و هونج كونج .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1138 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1683 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 100368 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71113 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و المنيا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3528 شاحنة .