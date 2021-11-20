موجة سقوط الأمطار الرعدية على مطروح.. بث مباشر

مطروح - حسن مشالي

قدم " تليفزيون اليوم السابع " بثاً مباشراً، لهطول الأمطار الرعدية الخفيفة، على مدينة مرسى مطروح، خلال فترة المساء، وتراجع حركة المواطنين فى الشوارع، وهى أجواء مبهجة لأهالى مطروح الذين يتمنون تزايد سقوط أمطار الخير، التى تعد المصدر الرئيسى للحياة والزراعة فى الصحراء.

وتشهد عدد من مدن محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالى، سقوط الأمطار الخفيفة مع انتشار السحب الكثيفة، وسماع دوى الرعد من حين لأخر.

وشهدت بعض المناطق الشرقية من محافظة مطروح، فى الساحل الشمالى، سقوطاً للأمطار الخفيفة، المصحوبة بالرعد والبرق، من بينها قرية سيدى عبدالرحمن، فى العلمين، ومدينة الحمام،

مع عدم وجود تجمعات لمياه الأمطار أو أية أضرار، بحسب الإخطارات التى تلقتها إدارة الأزمات الرئيسية بالمحافظة، من وغرف العمليات.

يأتى ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعداداً لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن.

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملئ الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح.



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