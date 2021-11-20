اليوم السابع
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مليون و391 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالغربية

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:05 م
مليون و391 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له، تلقي مليون و391 ألف و13 مواطنا للقاح ضد فيروس كورونا المستجد باللقاحات المتعددة وفق تقارير مديرية الصحة، ويشمل هذا العدد المواطنين المقيمين ، المسافرين والعاملين بالجامعة وطلابها.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار حملات تلقي اللقاح سواء في المراكز الثابتة أو المتنقلة التي تقوم بها مديرية الصحة، مع استمرار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3أيام.

وأضاف المحافظ أنه تم تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية بداية من الديوان العام وحتى الوحدات القروية، مناشداً المواطنين بالإسراع للتسجيل لتلقى اللقاح كونه الوسيلة الأكثر فاعلية في الوقت الحالي للوقاية من الفيروس، ذلك إلى جانب ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات، غسل الأيدي والتباعد وتجنب الأماكن المزدحمة حرصا على صحتكم وصحة عائلاتكم.


محافظ الغربية

كورونا

لقاح كورونا

العاملين بالمصالح الحكومية

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