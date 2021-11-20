اليوم السابع
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مقتل 5 من عناصر "طالبان" فى هجوم شرقى أفغانستان

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:50 م
مقتل 5 من عناصر "طالبان" فى هجوم شرقى أفغانستان عناصر حركة "طالبان" الأفغانية
كتب وكالات

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قتل 5 من عناصر حركة "طالبان" الأفغانية اليوم السبت، بهجوم مسلح عند مديرية الأمن الوطنى فى مدينة جلال آباد مركز ولاية ننكرهار، شرقى أفغانستان، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال مصدر محلى لوكالة سبوتنيك "إن مسلحين اثنين هاجما سيارة تابعة لطالبان بالقرب من مديرية الأمن الوطنى فى جلال آباد ظهر اليوم، ما أسفر عن مقتل خمسة من مقاتلى طالبان، فيما لاذ المسلحان بالفرار"​​​.

 

ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن تنظيم "داعش" يشن هجمات مماثلة ضد عناصر "طالبان"، منذ تولى الحركة مقاليد الحكم فى أفغانستان أواسط أغسطس الماضي.

 


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