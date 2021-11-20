مقتل مدير إذاعة مقديشو وإصابة مدير التلفزيون فى تفجير شمالى العاصمة الصومالية

كتب محمد جمال

قتل مدير الراديو الصومالى الحكومى عبد العزيز جوليد بعبوة ناسفة استهدفت سيارته فى العاصمة مقديشو، كما أصيب مدير التلفزيون الصومالى الحكومى شارمارك وارسامى فى الاعتداء، وأفاد "راديو دالسان" بأن انفجارا تم بعبوة ناسفة استهدف سيارة تقل جوليدا وارسامى​​​.

وأضاف أن جوليد منتج برنامج "جونجار" الذي يركز بشكل أساسي على قصص المنشقين عن "حركة الشباب" الإرهابية، كما أنه يشتهر بمعارضته لخط "الشباب".يذكرأن، أعلنت السلطات الصومالية مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة الشباب الإرهابية في سوق ببلدة بردال بمنطقة باى إحدى المحافظات الجنوبية.

وذكر "راديو مقديشو" الحكومي أن رجال الأمن قاموا بتمشيط المنطقة وفتحوا تحقيقًا في العملية الإرهابية.