مقتل مدير إذاعة مقديشو وإصابة مدير التلفزيون فى تفجير شمالى العاصمة الصومالية

قتل مدير الراديو الصومالى الحكومى عبد العزيز جوليد بعبوة ناسفة استهدفت سيارته فى العاصمة مقديشو، كما أصيب مدير التلفزيون الصومالى الحكومى شارمارك وارسامى فى الاعتداء، وأفاد "راديو دالسان" بأن انفجارا تم بعبوة ناسفة استهدف سيارة تقل جوليدا وارسامى.
وأضاف أن جوليد منتج برنامج "جونجار" الذي يركز بشكل أساسي على قصص المنشقين عن "حركة الشباب" الإرهابية، كما أنه يشتهر بمعارضته لخط "الشباب".يذكرأن، أعلنت السلطات الصومالية مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها حركة الشباب الإرهابية في سوق ببلدة بردال بمنطقة باى إحدى المحافظات الجنوبية.
يذكرأن، قد قرر مجلس الأمن الدولى تجديد حظر الأسلحة على الصومال والإذن بتفتيش السفن بقرار رقم 2607 (2021) بأغلبية 13 صوتًا فيما امتنع 2 عن التصويت وذلك حتى نوفمبر 2022.
وأشار القرار أيضا إلى أن حظر الأسلحة لا ينطبق على الأسلحة والمعدات العسكرية والمشورة الفنية والمساعدات المالية وغيرها والتدريب المتعلق بالأنشطة العسكرية التي تهدف فقط إلى تطوير قوات الأمن الوطني الصومالية ، كما تم تمديد الإعفاء ليشمل، من بين أمور أخرى، بعثات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال وكذلك الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية التي تتخذ تدابير لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة