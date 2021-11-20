مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص نتيجة جرائم في روسيا خلال العام الجاري

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قُتل ما يقرب من 20 ألف شخص في روسيا نتيجة جرائم مختلفة في الفترة من شهر يناير إلى أكتوبر 2021 ، وذلك وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية الروسية.

وأضافت بيانات وزارة الداخلية "نتيجة للأعمال الإجرامية، قُتل 19 ألفا و800 شخص، وأصيب 27 ألفا و400 آخرون بأذى جسدي خطير، وتمثل المناطق الريفية 37.5% من إجمالي الوفيات (7400)، وتمثل المدن والمستوطنات من النوع الحضري 67.8% من الأفراد الذين أصيبوا بأضرار جسدية شديدة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وبشكل عام، تم تسجيل ما مجموعه مليون و705 آلاف و800 جريمة في روسيا في الفترة المشمولة بالتقرير، بانخفاض 1.9% على أساس سنوي.

وبلغت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجرائم في روسيا، حوالي 9.9 مليار دولار، خلال الأشهر العشرة الماضية، وهو ما يزيد بنسبة 70%، وفقا لإحصاءات وزارة الداخلية.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد ارتفع عدد الجرائم الاقتصادية بنسبة 5.8%، مقارنة ببيانات العام الماضي، ففي الفترة من يناير إلى أكتوبر، رصدت سلطات إنفاذ القانون 101700 جريمة في هذه الفئة.