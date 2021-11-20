معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج يواصل أعماله الخدمية بقرية السماكين

سوهاج محمود مقبول

يواصل معسكر القوافل الرياضية لخدمة المجتمع بجامعة سوهاج، فعالياته الخدمية بقري ومراكز المحافظة، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية لطلاب الفرقة الأولى فى الفترة من 12 نوفمبر حتى 24 ديسمبر القادم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن طلاب الفوج الأول من المعسكر استكملوا للأسبوع الثاني على التوالي تنفيذ القافلة الرياضية الثانية بقرية السماكين بمدينة المنشاه، لتنفيذ أعمال الخدمة العامة والتشجير، مشيداً بمجهود الطلاب في تقديم المساعدة وخدمة المجتمع، ومؤكداََ على أهمية تلك المعسكرات لاكتساب المهارات وثقل وتكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعزيز قيم حب العمل التطوعي ومساعدة الآخرين.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، أنه بدأت الفعاليات صباحاً بطابور تمام المعسكر على أرض ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات، ثم انطلق الفوج الأول من المعسكر والذي يشارك به ١٦٥ متدرب من الفرقة الأولى، حيث تم تقسيم المعسكر إلى ثلاث فرق، فريق توجه إلى مركز شباب المنشاه لأعمال الخدمة العامة، وفريق توجه إلى قرية السماكين بالمنشاه لأعمال التشجير، وفريق في ملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطالبات لأعمال الخدمة العامة.

وأضاف الدكتور ممدوح محمد السيد المشرف على وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، أن تنظيم هذا المعسكر يأتي إيماناََ بأهمية ودور الكلية في حث طلابها على تقديم المساعدة ومد يد العون لخدمة المجتمع الخارجي، مشيراً إلى أن فعاليات المعسكر تُنفذ بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة .

وأوضح الدكتور يحيي ثابت المدير التنفيذي للمعسكر، أن معسكر القوافل الرياضية لطلاب الفرقة الأولى يأتي تحت شعار "حياة كريمة"، مضيفاً أنه تم تقسيم طلاب المعسكر إلى ثلاث أفواج، وتستمر فعاليات كل فوج على مدار أسبوعين، وسوف تنفذ القافلة الرياضية القادمة يوم الجمعة ٢٦ نوفمبر، متجهة إلى مركز شباب قرية السمارنه بالمراغة.

يذكر أن المعسكر الطلابي يشارك فيه٤٩٠ متدرب من الفرقة الأولى بكلية التربيه الرياضية، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر الي ثلاث افواج وينفذ المعسكر كل يوم جمعة خلال الفترة المحددة للمعسكر ومدة كل فوج ثلاثة ايام، الفوج الأول للمعسكر تم تنفيذه يومي ١٢و١٩ نوفمبر، والفوج الثاني سينفذ يومي ٢٦ نوفمبر و٣ ديسمبر، اما الفوج الثالث سيكون يومي ١٠ و١٧ ديسمبر ،الي جانب يوم٢٤ ديسمبر لجميع الافواج الثلاثه.



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معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (6)



معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (7)



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معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (11)



معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (12)



معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (13)



معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (14)



معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (15)



معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (16)



معسكر القوافل الرياضية بجامعة سوهاج (17)