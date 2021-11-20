اليوم السابع
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مصرع 4 أشخاص غربى كندا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:30 م
مصرع 4 أشخاص غربى كندا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات فيضانات _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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عثرت فرق الإنقاذ الكندية على جثث 4 قتلى فى مجار طينية بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربى البلاد، حيث تم إعلان حالة الطوارئ منذ الأربعاء الماضى بسبب الفيضانات، بحسب "روسيا اليوم".

 

 

وأشارت قناة "سى بى سي" المحلية نقلا عن الشرطة، أنه "فى الوقت الحاضر، يستمر البحث عن شخص واحد مفقود على الأقل".

 

وبدأت الأمطار فى المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، حيث هطلت أكثر من 250 مم من الأمطار على مدى عدة أيام، وهو ما يتجاوز المعدل الشهري.

 

وارتفع منسوب المياه فى الخزانات بمقدار 3.5م، الأمر الذى أضطر عشرات الآلاف من إلى مغادرة منازلهم، وتسبب بنفوق الآلاف من الحيوانات الأليفة فى المزارع المحلية.

 


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