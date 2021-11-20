مصرع شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية بدار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طالب وكهربائى مصرعهما بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك على إثر انقلاب دراجة بخارية بهما أثناء استقلالهما للدراجة على الطريق العام بدائرة المركز تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى المركزى، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق ووجود متوفين تم نقلهما للمشرحة بمستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفنهما.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول للمستشفي المركزي بمركز دار السلام كل من طالب 24 سنة وكهريائى 21 سنة ويقيمان دائرة مركز دار السلام "جثتين هامدتين" إدعاء حادث دراجة بخارية.

وبسؤال والد الأول وعم الثاني المدعو إبراهيم م أ 62 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز دار السلام قرر بأنه أثناء قيادة نجله الأول دراجته البخارية بذات الناحية وبرفقته الثاني اختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها ووفاتهما ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثتين.