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مصرع شاب بطعنة على يد شقيق زوجته في منطقة المحمودية بأسوان

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:35 م
مصرع شاب بطعنة على يد شقيق زوجته في منطقة المحمودية بأسوان جثة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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لقي شاب مصرعه، اليوم، السبت، على يد شقيق زوجته بسبب خلافات عائلية، في منطقة المحمودية بمدينة أسوان، وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول أسوان برئاسة المقدم محمود الباجا لكشف ملابسات الحادث.

تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسوان، يفيد بالعثور على جثة شاب بمنطقة المحمودية، وكلف بانتقال قوة أمنية لإدارة البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجنى عليه يدعى "أبوالنجا.ن.م" 30 سنة، ووقع بينه وبين شقيق زوجته خلافات عائلية مما تسبب في مشاجرة بينهما قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة على أثرها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم.


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