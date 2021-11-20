مستشفيات جامعة بني سويف تعلن "الطوارئ" لتقلبات الأحوال الجوية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية ابتداءً من اليوم، لتقلبات الأحوال الجوية.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان له أن خطة الطوارئ بالمستشفى تشمل رفع درجة الاستعداد بقسم الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض على مدار الأيام القادمة.

ووجه الدكتور منصور حسن، بقبول واستقبال كافة الحالات المرضية من محافظة بنى سويف والمحافظات المحيطة بها، سواء للعلاج السريري ، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

وفى سياق منفصل عقد الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى بعقد اجتماعات اسبوعيه للمديرين التنفيذيين لاقسام المستشفى المختلفة وذلك لمناقشه المشاكل التي تخص المرضى والاطباء والعمل على حل هذه المشاكل و مناقشه تطوير العمل داخل المستشفى لمصلحه المرضي

كما عقد اجتماع مع اداره التموين الطبي لمناقشه ما يتم شراءه عن طريق الشراء الموحد وزيادة شراء المستلزمات والأدوية نظرا للتوسعات التى تتم داخل المستشفى، و اجتماع مع إدارة الحسابات لمناقشة سير العمل بالوحدة الحسابية.