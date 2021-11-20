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محافـظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس غدا لسوء الأحوال الجوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:10 م
محافـظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس غدا لسوء الأحوال الجوية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تعطيل الدراسة بالمدارس غداً الأحد 21 نوفمبر بمراحل التعليم ما دون الجامعي، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وآثار الأمطار وحفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وشدد محافظ المنوفية علي وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرار، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشارع ورفع الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار وإعداد تقرير فوري بالموقف.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت في بيان لها، أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات أمطارا غزيرة اليوم. وبعض المحافظات قررت تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.
 
 
 
 

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