محافـظ المنوفية يقرر تعطيل الدراسة بالمدارس غدا لسوء الأحوال الجوية

وشدد محافظ المنوفية علي وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ القرار، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشارع ورفع الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار وإعداد تقرير فوري بالموقف.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت في بيان لها، أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات أمطارا غزيرة اليوم. وبعض المحافظات قررت تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة.