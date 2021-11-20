محافظ البحيرة يهنئ اللاعبة ياسمين الجويلي لحصولها على برونزية العالم للكارتيه

البحيرة - ناصر جودة

أعرب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بخالص التهنئه للاعبه ياسمين الجويلي ابنه قريه الحجنايه بمركز دمنهور ولاعبة منتخبنا الوطني للكاراتيه، لحصولها على الميدالية البرونزية وزن 67 كجم في بطولة العالم المقامة في دبي.

مؤكدا على فخره واعتزازه بتلك النماذج المشرفه من أبناء المحافظة والتى أصبحت في الأونة الأخيرة محط اهتمام ليس في مصر وحدها بل في ربوع العالم، خاصة المهتمين بلعبة «الكارتيه»، فهى أول لاعبة عربية وأفريقية ومصرية تفوز بميدالية أوليمبية في لعبة الكاراتية.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان البحيرة تشهد طفرة شبابية ورياضة كبيرة ودعم غير مسبوق لكافة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة.

مشددا على دعمه وتشجيعه لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لما لها من أهمية في تنمية مهارت وإبداعات الشباب والارتقاء بهم وصقل مواهبهم بالإضافة لتأهيلهم للمشاركة فى البطولات والدورات الأوليمبية داخل مصر وخارجها .

يذكر أن ياسمين الجويلي، والتى لم يتجاوز عمرها الـ 18 عامًا، قد حصلت على لقب بطلة مصر في الكاراتيه وفازت منذ سنوات بالميدالية الذهبية عن وزن 53 كجم بالدورة الأوليمبية للشباب، التى أقيمت في العاصمة الأرجنتينية لتسطر لمصر أولى ذهبياتها في هذه اللعبة للأولمبياد.

و بدأت ياسمين ممارسة اللعبة منذ الصغر بمركز شباب قريتها بالحجنايه بمركز دمنهور محافظة البحيرة والتي تبعد تقريبا حوالي 5 كيلوا مترات عن مدينة دمنهور محافظة البحيرة.

ومن أهم البطولات التى حصلت عليها ياسمين جويلي، بعد بطولة البحر المتوسط، مشاركتها في بطولة العالم ، والتي أقيمت في أسبانيا عام 2017 ناشئات، ثم المشاركة في بطولة أفريقيا عام 2018، التي أقيمت في رواندا، وحصلت وقتها على الميدالية الذهبية في وزن 53 كجم كما أنها حصدت المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العام التي أقيمت في كرواتيا، والتي اهلها للأولمبياد الشباب عام 2018، وفي نفس العام حصدت فردي وثاني جماعي في دورة الألعاب الأفريقية للشباب