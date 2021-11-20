محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السئ.. صور

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الإستعدادات والطوارئ القصوى. موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة الإسكندرية تسير بشكل جيد رغم كثافة الأمطار الغزيرة.

وقال الشريف أنه تقرر تعطيل الدراسة غداً الأحد 21 نوفمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون )، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً علي سلامة المواطنين.

و شدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة ، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

من جانبه؛ أكد اللواء محمود نافع أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعدادات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وجميع الجهات الخدمية. وأشار إلى انتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة منذ وصول التحذيرات بسوء الأحوال الجوية ولحين الانتهاء منها. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.