محافظ الإسكندرية: مشروعات الصرف الصحى التى أمر بها الرئيس تصدت للأمطار

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، شارع مصطفى كامل بنطاق حى المنتزة أول، وذلك فى إطار جولاته الميدانية المستمرة التى يقوم بها المحافظ منذ الصباح الباكر لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول، والأجهزة التنفيذية.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وطمأن الشريف مواطنى الإسكندرية إلى جاهزية المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع موجة الطقس السيئ، موضحاً أنه بالرغم من غزارة الأمطار الكثيفة التى تشهدها الإسكندرية منذ أمس إلا أنه جارى التعامل الفورى وتصريف جميع تجمعات مياه الأمطار أول بأول.

على الصعيد ذاته؛ أوضح الشريف أن استعداد المحافظة للنوات بدأ منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم تطهير أكثر من 94 ألف مطبق وأكثر من 38 ألف شنيشة، وتم تحديث أسطول سيارات الصرف الصحى بسيارات مدمجة لسحب مياه الأمطار.

وأضاف المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كان قد أمر بمليار و300 مليون جنيه لإصلاح شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية وهو ما كان له الأثر الفعال هذا العام للتصدى لموجة الطقس السيئ.