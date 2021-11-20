محافظ الإسكندرية: تواجد التنفيذيين على مدار اليوم لمتابعة موجة الطقس السئ

الإسكندرية - جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية، التواجد الميدانى لمواجهة تداعيات النوة الحالية، وذلك فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميدانى على مدار اليوم للتعامل مع أى حالات طارئة للتدخل الفورى، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركات الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها فى الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزت سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات وتم سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخى الحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات إعلانات، وأعمدة إنارة، وخطوط الضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان ‏للحفاظ على سلامة الجميع.