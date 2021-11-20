اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 05:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع الأمطار.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:53 م
محافظة الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع الأمطار.. صور محافظة الجيزة تنشر معداتها للتعامل السريع مع الأمطار
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الجيزة نشر معداتها فى الشوارع للتعامل الفورى مع أى هطول للأمطار قد تحدث خلال الأسبوع الحالى، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار، وذلك فى ضوء موجة التقلبات الجوية التى تشهدها مناطق واسعة من البلاد، مصحوبة بهطول أمطار فى العديد من المناطق.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم، للتأكد من تسليك "بالوعات" تصريف مياه الأمطار، والتعامل الفورى مع أى شكاوى قد ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع، لرفع أى تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير، وذلك فى المحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق، لشفط أى تراكمات للمياه، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، موضحا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أى معوقات، وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

 

سيارات شفط مياه الأمطار
سيارات شفط مياه الأمطار

معدات للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار
معدات للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار

رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار
رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار

 


الجيزه

الامطار

المطر

الطقس

التقلبات الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مياه القليوبية" ترفع درجات الاستعداد بكافة مدن القليوبية تحسبا لسقوط الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:20 م

تنبؤ الرى تنشر خرائط سقوط الأمطار على المحافظات حتى الإثنين المقبل

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:01 م

التموين: توفير مخزون استراتيجى من الدقيق بمخابز المحافظات المعرضة للأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:53 م

سطوع الشمس بسماء الشرقية بعد سقوط أمطار خفيفة (فيديو)

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:50 م

غيوم محملة بالأمطار فى سماء القليوبية ورياح وأجواء باردة ورفع الاستعدادات.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:46 م

أمطار الخير تواصل هطولها على مطروح والساحل الشمالى وتجمع المياه بالشوارع.. لايف

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:42 م

رفع درجة الاستعداد القصوى والدفع بـ 1262 طاقما فنيا لمواجهة الأمطار بالبحيرة

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة