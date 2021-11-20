محافظة الجيزة تزيل أعمال بناء مخالفة بعقار صادر له قرار ترميم بإمبابة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط مخالفة قيام أحد المواطنين الصادر لهم قرار بترميم المنزل بالعنوان 80 شارع الوحدة بحي شمال الجيزة بالتحايل على الأمر والبدء في صب الأعمدة الخرسانية في منطقة الاشتراطات لاستكمال بناء العقار بدلا من ترميمه في مخالفة صارخة قد تعرض سلامة المواطنين للخطر .

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن التشديد والتصدى الصارم لمخالفات البناء وإزالة المخالف بشكل فورى.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بإزالة الأعمال المخالفة وتحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وجار المتابعة بإشراف أشرف بكر رئيس حي شمال .