مبعوث الرئيس الروسي لأفغانستان: لا توجد لدينا أي خطط للسيطرة على ثروات كابول

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شدد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم /السبت/، على أنه لا توجد لدى روسيا أي خطط للسيطرة على ثروات أفغانستان الباطنية، مؤكدا استعداد بلاده للمشاركة في المشاريع التجارية هناك بما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني.

وأشار كابولوف - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - إلى ضرورة الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في البنوك الغربية، موضحا أن استمرار حجبها سيؤدي إلى انهيار العملة الأفغانية.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت في سبتمبر الماضي تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة كابول منتصف أغسطس الماضي، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، وفرار الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

وأنهت الولايات المتحدة، في 30 أغسطس الماضي، سحب قواتها من أفغانستان، بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري هناك، وذلك من خلال عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين، من مطار كابول.