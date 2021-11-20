ماذا قالت الملكة إليزابيث وملوك إسبانيا والمغرب فى ذكرى استقلال لبنان؟

إيمان حنا

تلقى الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون عددا من برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان، من ملوك ورؤساء عدد من دول العالم، أبرزها من ملكة بريطانيا اليزابت الثانية، وملك إسبانيا فيليبي السادس، وملك المغرب محمد السادس، وفق بيان لرئاسة لبنان .

وجهت الملكة إليزابت برقية تهنئة بالاستقلال لرئيس الجمهورية ميشال عون، وقالت فيها: يطيب لي لمناسبة احتفال الجمهورية اللبنانية بعيد الاستقلال، أن أتوجه اليكم، ومن خلالكم الى الشعب اللبناني بأحّر التهاني. وارجو، بعد مرور سنة من الصعاب، ان نعمل معا من أجل تحقيق تقدم مطرد يساهم في بلوغ أيام افضل في المستقبل.

وجاء في برقية ملك إسبانيا: "بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، أتقدم من فخامتكم بأحر التهاني القلبيةمن قبلي ومن قبل الحكومة الاسبانية والشعب الأسباني".

أما ملك المغرب الملك محمد السادس فقال: "يطيب لي أن أجدد لفخامتكم مدى تقديري لأواصر الأخوة والتضامن التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم إصراري على مواصلة العمل سويا من أجل إثراء علاقتنا الثنائية والرقي بها الى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين.

كما تلقى عون تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا، ورئيسة الجمهورية اليونانية كترينا ساكيلاروبولو، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس جمهورية المانيا الاتحادية فرانك-فالتر شتاينماير.

وجاء في برقية الرئيس الأيطالي: "في هذا الوقت البالغ الصعوبة، والذي زاد من مضاعفاته تفشي جائحة كورونا، يطيب لي ان اجدد لكم دعم إيطاليا لأستقرار لبنان وسلامته، كما أثبتت ذلك بلادنا بشكل متواصل، لا سيما من خلال مشاركتها في قوات "اليونيفيل" في الجنوب. ونحن نأمل ان تضطلع الحكومة الجديدة بمهمة القيام بالإصلاحات الضرورية من اجل إعادة النهوض بالاقتصاد بما يتلاءم مع تطلعات الشعب اللبناني."

وجاء في برقية الرئيس الصيني : "شهدت العلاقات الصينية - اللبنانية تطورا مطردا في السنوات الأخيرة. ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان. وإنني أولي اهتماما بالغا لتطوير العلاقات الصينية-اللبنانية، ومستعد لبذل جهود مشتركة مع فخامتكم من اجل دفع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين لتحقيق مزيد من التطور، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.