مؤسسة شباب القادة تعرض فيلما تسجيليا عن دورها فى دعم مشاريع طالبات "هى تقود"

كتب ـ محمود طه حسين - تصوير خالد كامل

استعرض الحفل النهائى لمسابقة هى تقود فيلما تسجيليا عن دور مؤسســـة " شـباب القــادة " فى إطلاق المسابقة وتقديم الدعم لطالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلهن إلى مصادر دخل ثابتة عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية، وتكوين حلقة وصل بين الطالبات والقطاعين الخاص والحكومي، والإعلام، لتبني ودعم وتسليط الضوء على مشروعاتهن.

وأظهر الفيلم المعروضات والمنتجات التي ابتكرها الطلاب، وأنه كانت البداية بأربع محافظات فقط، حتى تم توسيع المشاركات من محافظات مختلفة، وكان هناك إقبال لافت من الطالبات.

وتضمن الفيديو سعادة الطالبات بعد إبلاغهن بفوز مشروعاتهن للمنافسة في المراحل الأخيرة بالمشروع، وتحدثن عن أنهن تعلمن مهارات كثيرة وحققن أحلامهن بتحولهن إلى سيدات أعمال، فضلا عن مهارة العرض وشرح المشروع، وتعلم مقاييس العمل الجماعي، والتفكير في وضع الخطط المالية والاستثمارية، وكيف يمكن تحويل الفكرة لخطة وتحويل الخطة إلى مشروع ضخم.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تفقد برفقة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة مشاريع طالبات التعليم الفنى المشاركات فى المسابقة النهاية لـ"هى تقود" التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، حيث استمع الحضور لشرح من الطالبات حول المشاريع وطرق إعدادها وأهميتها بالنسبة للسوق المصرى وأسعارها وطرق تسويقها.