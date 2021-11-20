لو مصاب بمرض الربو .. 5 أطعمة يجب تجنبها

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعاني من الربو، فإن تناول بعض الأطعمة وتجنبها سيساعدك في التعامل مع تقلبات الجو بطريقة أفضل، فالربو هو حالة تسبب التهاب الشعب الهوائية في الرئتين، والمعروفة أيضًا باسم أنابيب الشعب الهوائية، ويؤدي تورم القصبات الهوائية إلى نوبة ربو، ويُنصح الأشخاص المصابون بالربو باتباع نظام غذائي مغذي يمكن أن يساعد في تحسين حالتهم وكذلك صحتهم العامة، يمكن أن يساعد تناول الفواكه والخضروات الطازجة في التعامل مع الربو، بحسب ما ذكره موقع " " doctor-ndtv".

أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو:

1. يجب على المصابين بالربو تجنب تناول وجبات كبيرة أو الأطعمة التي تسبب الغازات، مثل الفاصوليا والكرنب والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية والبصل والثوم من الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بالربو.

2. يجب على الأشخاص المصابين بالربو تجنب الأطعمة المصنعة لأنها تأتي مع مواد حافظة ونكهات مضافة.

3. المواد الحافظة مثل الكبريتات ضارة للأشخاص الذين يعانون من الربو، يجب تجنب الفواكه المجففة والجمبري والليمون المعبأ أو عصير الليمون والأطعمة المخللة من قبل الأشخاص المصابين بالربو.

4. قد يكون بعض المصابين بالربو حساسين للساليسيلات التي توجد في بعض الأعشاب والتوابل والشاي والقهوة.

5. يجب على الأشخاص المصابين بالربو الذين يعانون من الحساسية الغذائية تجنب المسببات الشائعة مثل منتجات الألبان والقمح.