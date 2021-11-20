لبنان: القوات البحرية تعيد زورقا تعطل بالمياه الإقليمية أثناء محاولة هجرة

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أكد مجلس الوزراء اللبناني أن القوات البحرية التابعة للجيش أبلغت رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أنها تعمل على إعادة زورق تعطل في المياه الإقليمية اللبنانية وعلى متنه عدد من الأشخاص من بينهم أطفال أثناء عملية هجرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية.



وأضاف مجلس الوزراء أن ميقاتي تابع مع قيادة الجيش ووزارة الداخلية قضية تعطل أحد الزوارق في المياه الإقليمية اللبنانية أثناء عملية مغادرة غير شرعية، موضحا أن القوات البحرية أبلغت رئيس الوزراء بنجاح معالجة الأمر تمهيدا لإعادة الزورق إلى الشاطئ اللبناني ومباشرة التحقيقات اللازمة.