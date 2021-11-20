اليوم السابع
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كهرباء مصر العليا: استقرار التيار الكهربائى لمحافظات الصعيد رغم سقوط الأمطار

السبت، 20 نوفمبر 2021 11:14 م
كهرباء مصر العليا: استقرار التيار الكهربائى لمحافظات الصعيد رغم سقوط الأمطار وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أن هناك استقرارا فى الشبكة الكهربائية بالمحافظات التابعة للشركة رغم سقوط الأمطار والسيول، مؤكدا أن هناك انقطاعات طفيفة غير ملموسة لأهالى الصعيد.


وأضاف أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الانقطاعات الناتجة عن سقوط الأمطار على بعض المراكز والقرى لم تتعد النصف ساعة وتم إعادة التيار من خلال مصادر تغذية بديلة ، لافتا إلى أنه لولا التوسعات والتطوير الذى حدث بالشبكة لما تمكنت الشركة من مواجهة التقلبات المناخية.

وأشار أبو وردة إلى أن معظم الانقطاعات التى حدثت فى محافظات الصعيد التابعة للشركة ناتجة عن الانقطاع الاحترازى للحفاظ على سلامة المواطنين ، مشيراً إلى أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة التقلبات الجوية.

 


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