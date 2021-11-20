اليوم السابع
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كهرباء البحيرة: استقرار التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة للشركة

السبت، 20 نوفمبر 2021 10:43 م
كهرباء البحيرة: استقرار التيار الكهربائي بجميع المحافظات التابعة للشركة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة البحيره لتوزيع الكهرباء، أن هناك استقرارا فى التغذية الكهربائية لجميع المحافظات التابعة للشركة، رغم سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد وسقوط الأمطار والسيول الغزيرة.


و أضاف عكاشة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك انقطاعات طفيفة للغاية وغير ملموسة نتجت عن سوء الأحوال الجوية، وتمت إعادة التيار الكهربائي لكافة المناطق التى تعرضت لانقطاعات بسبب سوء الأحوال الجوية فى وقت قصير.

و قال عكاشة أن الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها شركة البحيرة، وأعمال الصيانة الدورية لخطوط النقل، ومراجعة مهمات الكهرباء، كان لها دور كبير فى نجاح الشركة فى مواجهة التقلبات الجوية المستمرة حتى استقرار الجو.

و أوضح عكاشة أن التوسعات و اعمال التطوير التى تمت حتى الآن بالشبكة ظهرت أهميتها فى نجاح الشركة  فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم الظروف المناخية السيئة ،  موضحا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط  مكن مراكز التحكم من سرعة اصلاح أى  اعطال و اعادة التيار بشكل سريع للمواطن.

 

 


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