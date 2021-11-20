اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 11:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كهرباء الإسكندرية: استقرار فى الشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:55 م
كهرباء الإسكندرية: استقرار فى الشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة الطقس - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد علاء عبد العليم نائب رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن هناك استقرار تام بالشبكة الكهربائية بجميع انحاء المحافظة، موكدا أنه لا توجد انقطاعات كثيفة بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.

 

وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التابعة للشركة لحين استقرار الأوضاع الجوية، وتوفير فرق فنية للتدخل السريع فى حالة حدوث أى انقطاعات ناتجة عن الأمطار.

 

وأشار عبد العليم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ إعلان التوقعات بسوء الأحوال الجوية وعمل كافة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة المهمات الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الأمطار

الطقس

الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكهرباء: توفير إيصال "ممارسة" حديث شرط تركيب العداد الكودى

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:00 ص

الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية بمصر الإثنين المقبل

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:55 م

910 ملايين جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال الدقهلية

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:47 ص

انتهاء عصر فواتير الاستهلاك الخاطئة.. رئيس شركة جنوب القاهرة: لدينا أكثر من 6 ملايين مشترك بالقاهرة الكبرى.. ومعدلات الشكاوى أصبحت غير ملموسة.. وحملات لضبط سارقى التيار.. ويؤكد: نجحنا فى رفع نسب التحصيل

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة