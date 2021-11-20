كهرباء الإسكندرية: استقرار فى الشبكة الكهربائية بجميع أنحاء المحافظة

أكد علاء عبد العليم نائب رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن هناك استقرار تام بالشبكة الكهربائية بجميع انحاء المحافظة، موكدا أنه لا توجد انقطاعات كثيفة بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة.

وأضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بناء على تعليمات المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التابعة للشركة لحين استقرار الأوضاع الجوية، وتوفير فرق فنية للتدخل السريع فى حالة حدوث أى انقطاعات ناتجة عن الأمطار.

وأشار عبد العليم، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ إعلان التوقعات بسوء الأحوال الجوية وعمل كافة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة المهمات الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين.