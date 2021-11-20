كندا وأوكرانيا تبدآن إنشاء ميناء فضائى شرق أوكرانيا

كيبيك أ ش أ

أعلنت كندا وأوكرانيا، اليوم السبت ، البدء فى بناء ميناء فضائى أوكراني-كندى مشترك يتم إقامته فى شرق أوكرانيا.

وذكرت السفارة الأوكرانية لدى كندا فى بيان -نشرته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه "فى 18 نوفمبر، فى هاليفاكس، وقعت وكالتا الفضاء الأوكرانية وكندا بيان شراكة مشترك، واليوم أقيم حفل رسمى لوضع حجر الأساس لمجمع الإطلاق الفضائى الأوكرانى الكندي".

يتم تنفيذ المشروع الأوكرانى الكندى المشترك لإنشاء مجمع إطلاق فضائى فى مقاطعة نوفا سكوشا من قبل الشركة الكندية ماريتيم لونش سيرفيسز ويتضمن المشروع استخدام الصاروخ الحامل الأوكرانى سايكلون 4إم.

وخلال الحفل، أكد الجانبين الكندى والأوكرانى أهمية المشروع ليس فقط لتطوير التعاون الفضائى بينهما، ولكن أيضًا لزيادة تعزيز العلاقات الودية والشراكة التقليدية بين البلدين.