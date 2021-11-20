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كثافات مرورية بسبب سقوط شجرة على محور الأوتوستراد

السبت، 20 نوفمبر 2021 04:25 م
كثافات مرورية بسبب سقوط شجرة على محور الأوتوستراد أمطار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تسبب سوء الأحوال الجوية و هطول الأمطار وشدة الرياح في سقوط شجرة في محور الأوتوستراد بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات للمواطنين في الشارع أو تلفيات في السيارات على جانبي الطريق، وأدى الى ظهور كثافات مرورية بالطريق وانتقلت الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

 

و تشهد القاهرة أمطار على كافة أنحاء المحافظة مما تسببت فى تراكم بعض مياه الأمطار فى الشوارع الرئيسية والجانبية .

 

 

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود أمطار أعلى جميع الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

 

 

 


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